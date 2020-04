BillyBird Park Hemelrijk

Pretpark BillyBird bereidt zich voor op heropening: 'Gasten hebben gezond verstand'

Als het aan de eigenaar van BillyBird Park Hemelrijk ligt, gaat het Brabantse pretpark binnenkort gefaseerd weer open. Directeur Ton Derks vindt het raar dat stadsparken vandaag de dag nog wel toegankelijk zijn, terwijl zijn attractiepark geen bezoekers mag ontvangen. Dat vertelt hij in een interview.



Derks heeft contact opgenomen met de burgemeester om de mogelijkheden te bespreken. "Waar we aan denken is dat we als zwemgelegenheid en als speeltuin opengaan", zegt hij in gesprek met lokale omroep Dtv Nieuws. "Zodat het buitengebeuren kan gaan draaien."





De binnenspeeltuin Zeeroversland en de overdekte Ballenfabriek zouden dan dicht blijven. Is het wel veilig om in tijden van corona met het gezin naar een pretpark te gaan? "Wij gaan ervan uit dat onze gasten een gezond verstand hebben", reageert Derks. "Die weten dat ze anderhalve meter afstand moeten houden."



Vervanging

De pretparkbaas trekt een vergelijking met stadsparken en buurtspeeltuinen, die ondanks het coronavirus gewoon open mogen blijven. "Of je nou naar een stadspark gaat of een plek zoals deze... Wij zijn voor heel veel mensen uit Uden en omgeving de vervanging van het stadspark."



Derks benadrukt dat de heropening alleen kan plaatsvinden "als er niet te veel besmettingen meer zijn". "Want gezondheid moet vóór economie."

