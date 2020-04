Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp hoopt op meer inkomsten door actie voor zorgverleners

Diergaarde Blijdorp heeft het moeilijk: er komt geen geld meer binnen, terwijl de dagelijkse werkzaamheden in het park gewoon doorgaan. Daar heeft de Rotterdamse dierentuin nu iets op gevonden. Voor elk entreebewijs dat de komende periode verkocht wordt, doneert het dierenpark een vrijkaart aan een zorginstelling.



Zo wil Blijdorp het goede doel steunen en tegelijkertijd zorgen voor genoeg inkomsten om alle dieren te blijven verzorgen. "We werken hierin samen met ziekenhuizen, zorginstellingen en goede doelen", meldt de dierentuin. "Zo hebben we allemaal iets leuks om naar uit te kijken."





ZIE OOK: Partij voor de Dieren wil subsidie voor Blijdorp stopzetten



Tickets kosten 23,50 euro. De gratis toegangskaarten worden door Blijdorp verdeeld onder de ziekenhuizen Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland, zorgorganisaties Laurens, Aafje en Stichting Humanitas en de goede doelen Het Vergeten Kind en de Giovanni van Bronckhorst Foundation.



Reserveren

De actie loopt vooralsnog tot en met 10 mei. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Blijdorp weer opengaat. Vanaf de heropening van het dierenpark blijft het ticket een jaar geldig. "Let op: reserveren kan verplicht zijn bij heropening, afhankelijk van RIVM-richtlijnen", waarschuwt Blijdorp.

ZIE OOK: Amsterdamse dierentuin Artis vraagt om geld: 'Wij maken ons zorgen'