Directeur Toverland: 'Topdagen met 15.000 bezoekers zijn verleden tijd'

Drukke dagen in Toverland komen voorlopig waarschijnlijk niet meer voor. Als het attractiepark later dit jaar weer opengaat, zal er een maximumaantal bezoekers ingesteld moeten worden. De directie houdt er rekening mee dat topdagen - met bijna 15.000 bezoekers - dan verleden tijd zijn.



Dat zegt algemeen directeur Jean Gelissen jr. in een interview met EenVandaag. Op die manier wil men coronabesmettingen tegengaan. Hoeveel bezoekers straks tegelijkertijd naar binnen kunnen, wordt nog onderzocht. "We denken erover om met tijdslots te gaan werken", vult hij aan. Mensen moeten dan vooraf een plek reserveren.





De drukste momenten voor Toverland zijn de Midzomeravonden in juli en augustus en de Halloween Nights in oktober en november. Vorig jaar oktober werd nog een bezoekersrecord gebroken. Vooralsnog gaan beide evenementen in 2020 gewoon door. Mogelijk komt er wel een andere invulling dan gepland, afhankelijk van de overheidsregels die dan gelden.



Naast elkaar

Het park houdt er nu al rekening mee dat personen uit verschillende gezinnen niet meer samen in een karretje gezet kunnen worden. "Als die anderhalvemetereconomie werkelijkheid wordt, kunnen we mensen die niet in hetzelfde gezin zitten niet naast elkaar plaatsen."



Toverland baalt stevig van de tijdelijke sluiting. Het park is al ruim een maand dicht. "De financiële impact voor ons is hartstikke groot", aldus de directeur. "Elke dag dat we de bezoekers missen, dat het langer duurt, raakt ons gewoon heel erg zwaar." Eind 2018 had Toverland nog 46,8 miljoen euro schuld. Cijfers uit 2019 zijn nog niet bekend.



Heropening

Alle grote Nederlandse attractieparken en dierentuinen werken op dit moment gezamenlijk aan een plan voor een heropening. Daar zijn veel voorzorgsmaatregelen voor nodig, vertelde de directeur van branchevereniging Club van Elf gisteren aan Looopings.





