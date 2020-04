Attractiepark Toverland

Medewerker ontwikkelt zelf Toverland Monopoly: 'Dertig uur mee bezig geweest'

Een medewerker van Toverland heeft zelf een eigen versie van het beroemde gezelschapsspel Monopoly gemaakt. Fouad Mansveld (27) ontwikkelde op eigen initiatief Toverland Monopoly, dat helemaal in het teken staat van het Limburgse attractiepark. "Ik ben er zo'n dertig uur mee bezig geweest", vertelt de maker aan Looopings.



Het idee begon als een grap. "Samen met collega's hebben we ooit uit verveling allerlei Toverland-spellen bedacht, waaronder Monopoly. Een paar weken geleden moest ik daaraan terugdenken. Toen ben ik er daadwerkelijk mee aan de slag gegaan." Mansveld speelt zelf regelmatig Efteling-Monopoly, dat eind 2018 werd uitgebracht. "Die variant vind ik erg gaaf."





In de Toverland-editie hebben de klassieke Monopoly-straten plaatsgemaakt voor attracties uit het park, waarbij Merlin's Quest en Fenix de duurste opties zijn. Op de plek van de vier treinstations staan nu de vier horecalocaties Solaris, Waldstube, Katara Plaza en The Flaming Feather. Vakjes met 'Waterleiding' en 'Elektriciteitsbedrijf' werden vervangen door de parkshows Katara - Fountain of Magic en Toos Tovershow.



Kritisch artikel

Kaarten met 'Algemeen fonds' en 'Kans' zijn omgedoopt tot 'Gelukservaring' en 'Discover your own magic'. Eén van de mededelingen op de kaarten luidt bijvoorbeeld: "Looopings.nl schrijft een kritisch artikel. Betaal 50." Als valuta werd gekozen voor Toverduiten. Dat is de naam van consumptiebonnen die daadwerkelijk in Toverland gebruikt worden.



Pretparkfan Mansveld werkt al negen jaar voor Toverland, tegenwoordig als teamleider bij de attracties. Hij heeft ook een eigen Instagram-account over attractieparken: Thrillstastic. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met grafische vormgeving. Dat kwam goed van pas bij het ontwerpen van het bordspel. "Alles is digitaal ontworpen in Adobe Illustrator", zegt de bedenker. Het spelbord werd vervaardigd door een gespecialiseerde drukker, de kaartjes zijn geprint op hard papier.



Enthousiast

Wanneer kunnen fans zelf een potje spelen? Een woordvoerster van Toverland is enthousiast over het concept. "We vinden het een geweldig idee", laat ze weten. "Het is niet van echt te onderscheiden." Gaat Toverland het spel ooit zelf uitbrengen, in samenwerking met licentiehouder Hasbro? "Wie weet. We geven het idee zeker door aan onze afdeling retail."





































