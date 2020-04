Plopsaland tijdens coronacrisis: minder bezoekers, aparte tijdsloten en koortsmeters

Plopsa Group

Een bezoek aan Plopsaland gaat er in de toekomst waarschijnlijk heel anders uitzien. Achter de schermen wordt gewerkt aan een omvangrijk plan om de Plopsa-parken helemaal coronaproof te maken. Dat bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Zo komt bij de ingang naar verwachting een grote container te staan waar bezoekers verplicht doorheen moeten om hun lichaamstemperatuur te laten meten. Wie koorts blijkt te hebben, wordt weggestuurd. Ook moeten gezelschappen daar verplicht hun handen grondig wassen.





De parken zullen draaien op één derde van de capaciteit. Bij Plopsaland De Panne komt dat neer op zo'n vierduizend mensen. Om toch zo veel mogelijk mensen binnen te laten, wil Van den Kerkhof werken met twee tijdvakken: van 09.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 22.00 uur. "Iedereen heeft dan ruim de tijd om alle attracties te doen, omdat we minder mensen tegelijk toelaten."



Shows

In wachtrijen voor attracties en bij souvenirwinkels en horecagelegenheden worden vakken op de grond geschilderd, waardoor personen op anderhalve meter van elkaar kunnen staan. Veiligheidsbeugels worden voortdurend ontsmet door medewerkers. Meet-and-greets en shows zijn voorlopig uit den boze.



Wanneer we de Plopsa-parken in België, Nederland, Duitsland en Polen op deze manier kunnen beleven, is afwachten. "Als alles op papier staat, testen we het plan bij medische experts", zegt de directeur. Daarna stapt de Plopsa Group ermee naar de autoriteiten. Voorlopig blijven de parken dicht. "De gezondheid komt op de eerste plaats."



Sociale onthouding

Van den Kerkhof hoopt dat overheden een onderscheid willen maken tussen drukbezochte muziekfestivals en pretparken. "In onze parken hebben we de ruimte om sociale onthouding te respecteren." De investeringen die nodig zijn om de parken coronavriendelijk te maken, neemt hij naar eigen zeggen voor lief. "Ik houd er rekening mee dat we deze zomer niet op volle capaciteit zullen draaien."

