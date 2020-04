Kolmården

Zweeds attractiepark gedeeltelijk open, inclusief spectaculaire achtbaan

Wie dacht dat alle pretparken in Europa momenteel dicht zijn, heeft het mis. Een groot attractie- en dierenpark in Zweden heeft de poorten vandaag geopend voor publiek, ondanks de internationale coronacrisis. Kolmården verwelkomt de komende tijd uitsluitend hotelgasten en abonnementhouders in het park.



"We willen dit op een verantwoorde manier doen", staat in een verklaring op de website van het park. Zo blijft het aantal bezoekers per dag beperkt en moeten gasten afstand van elkaar houden in wachtrijen. Hygiëneprotocollen zijn aangescherpt.





Afstand houden zal volgens het management geen problemen opleveren. "Kolmården is met een oppervlakte van 150 hectare de grootste dierentuin in Scandinavië. Er is genoeg ruimte in de buitenlucht." Binnenverblijven worden afgesloten. Verder zijn de attracties en shows in kindergebied Bamses Värld en zeedierengebied Marine World niet toegankelijk. Ook de roofvogelshow gaat niet door.



Vijftig personen

De spectaculaire houten achtbaan Wildfire zal wel gewoon in bedrijf zijn, al mogen in het gebied rond de attractie maximaal vijftig personen tegelijk aanwezig zijn. Wildfire staat bekend als één van de spectaculaire rollercoasters van Europa, met drie inversies en een topsnelheid van 115 kilometer per uur. Fabrikant Rocky Mountain Construction is hier vooral bekend van Untamed in Walibi Holland.



Ook de kabelbaan Safaribanan is operationeel. Het is de bedoeling om Kolmården in ieder geval open te stellen van 10 tot en met 13 april, op 18 en 19 april, op 25 en 26 april, van 1 tot en met 3 mei en op 9 en 10 mei. Op die dagen is het park geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Vanwege de beperkte capaciteit moeten abonnementhouders hun bezoek vooraf online reserveren.

