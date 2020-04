Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Attractiepark Duinen Zathe wijzigt naam

Attractiepark Duinen Zathe in het Friese Appelscha kiest voor een naamswijziging. Vanaf nu gaat het familiepretpark door het leven als Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe. Daarmee wordt de link gelegd met het oude Verkeerspark Assen, dat in 2013 definitief sloot.



Het iconische trapcircuit uit het Drentse Assen is sinds 2017 te vinden in Duinen Zathe. "Mensen kennen het Verkeerspark allemaal", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We vonden dat we daar meer mee moesten doen, dus vandaar de naamsverandering."





Eigenlijk had Duinen Zathe op zaterdag 4 april weer open moeten gaan. Voorlopig blijft het park echter gesloten vanwege de coronacrisis. "Een enorme teleurstelling natuurlijk, maar natuurlijk komt gezondheid op de eerste plaats", zegt de voorlichtster.

