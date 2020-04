Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries pretpark gaat open voor drie bezoekers

Een pretpark in Friesland gaat binnenkort open voor slechts drie bezoekers. Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe organiseert een speciale actie voor een select gezelschap. De winnaar mag met twee vrienden of familieleden een hele dag in het park in Appelscha verblijven en gebruikmaken van alle attracties.



Vanwege het coronavirus is Duinen Zathe tot nader order gesloten. Zodra de overheidsmaatregelen het toelaten, wordt het privébezoek ingepland. "We zullen daarbij altijd de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in acht nemen", vertelt parkmanager Judith Nijkamp aan Looopings.





Het park wil thuiszittende mensen "in deze bizarre tijden iets geven om naar uit te kijken". "Vandaar deze ludieke, positieve actie", aldus Nijkamp. "Wij denken dat kinderen het straks zat zijn om thuis te zitten en dat ze graag een dagje eropuit willen."



Vips

Wie kans wil maken op de prijs, kan een reactie achterlaten onder een Facebook-bericht van Duinen Zathe. "We zullen de winnaar en twee introducés verwelkomen als vips", belooft Nijkamp.

