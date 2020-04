Kasteelpark Born

Weer Nederlands dierenpark in financiële nood

Opnieuw dreigt een Nederlands dierenpark om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Bij de kleinschalige Limburgse dierentuin Kasteelpark Born staat het water aan de lippen. Zonder noodhulp stevent de trekpleister af op een faillissement, waarschuwt het management.



Kasteelpark Born telt ruim zevenhonderd dieren, waaronder alpaca's, damherten, papegaaien, flamingo's, zilvervossen, kamelen, uilen, wasberen, berberapen, otters, schildpadden, stinkdieren, neusberen, lynxen en stekelvarkens. "Door de coronacrisis is het moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen", laat het park weten.





ZIE OOK: Amsterdamse dierentuin Artis vraagt om geld: 'Wij maken ons zorgen'



Daarom hoopt men op financiële steun van het publiek. Geldbedragen kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL35RABO0108386643 op naam van Stichting Kasteelpark Born, onder vermelding van 'Donatie'. Het is ook mogelijk om tegen betaling voor één jaar een dier te adopteren.



Kamelen

Zo kost het adopteren van een cavia, roodwangschildpad of eekhoorn 25 euro. Voor een stinkdier wordt 50 euro gevraagd. Wie een uil, papegaai of wasbeer wil adopteren, is 50 euro kwijt. De duurste dieren zijn steppearenden, bateleur en lynxen (300 euro) en kamelen (600 euro). Afhankelijk van het bedrag krijgen donateurs oorkondes, jaarkaarten, naamsvermeldingen bij de verblijven en uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten. Alle tarieven zijn te vinden op de website van het park.



Eerder vroegen Artis in Amsterdam, Faunapark Flakkee in Zuid-Holland en Uilen- en dierenpark de Paay in Gelderland al om giften om ongeschonden uit de crisistijd te kunnen komen. Vanwege het coronavirus hebben de dierenparken geen inkomsten meer.

ZIE OOK: Coronacrisis nekt Gelders dierenpark: 'Het regent aanmaningen'