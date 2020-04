Attractiepark Toverland

Video: Toverland laat dj draaien in uitgestorven attractiepark

Een bekende Nederlandse dj heeft een bijzonder optreden gegeven in Toverland. Terwijl het attractiepark gesloten was, draaide Job Smeltzer - beter bekend als La Fuente - bijna een uur lang muziek naast houten achtbaan Troy. De dj-set werd vrijdag uitgezonden op radiostation SLAM! en YouTube.



Het publiekloze optreden is onderdeel van het SLAM! Quarantine Festival. Daarvoor laat het radiostation dj's hun kunsten vertonen op locaties die vanwege het coronavirus nu niet toegankelijk zijn voor bezoekers. De optredens zijn online te volgen. Beelden van de dj werden afgewisseld met droneshots van het uitgestorven park en de rollercoaster, die voor de gelegenheid gewoon draaide.





La Fuente is een goede bekende van Toverland. De dj was ook gestrikt voor muziekfestival Toverland Live op 15 mei. Het station van achtbaan Fenix zou dan omgebouwd worden tot een club met een dansvloer. In verband met corona is het evenement verplaatst naar 2021.

