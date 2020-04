Efteling

Coronacompensatie Efteling ook te gebruiken voor betaling abonnement

Abonnementhouders van de Efteling kunnen het tegoed dat ze ontvangen vanwege van de coronasluiting ook gebruiken om hun abonnement mee te betalen. Dat meldt de Efteling op social media. Voor alle dagen dat het attractiepark gesloten is vanwege het coronavirus, krijgen abonnees later een geldbedrag.



Dat wordt op de abonnementspassen gestort. Het was al duidelijk dat het bedrag straks gebruikt kan worden bij horecalocaties en souvenirwinkels. Nu laat de Efteling weten: "Je kunt het tegoed bij alle verkooplocaties in de Efteling besteden. Zo is het dus ook mogelijk om een deel van de betaling van een Efteling-abonnement hiermee te voldoen bij de Gastenservice."





Het gaat dan wel om jaarabonnementen die in één keer afgerekend worden aan de balie. Wie per maand betaalt, kiest ervoor om het maandbedrag steeds automatisch af te laten schrijven van een bankrekeningnummer.



199 euro

De Efteling wil nu nog niet zeggen hoe hoog de vergoeding per gesloten dag zal zijn. Vooralsnog blijft het park minstens 46 dagen dicht. Een abonnement kost 199 euro per jaar. Omgerekend zou dat op dit moment neerkomen op een totale vergoeding van ongeveer 25 euro. Eventuele parkeerabonnementen worden ook gecompenseerd, belooft men.



Overigens zal het ook mogelijk zijn om met het tegoed op de abonnementspassen reguliere Efteling-tickets te kopen bij de kassa, bijvoorbeeld voor vrienden of familie.

