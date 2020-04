Het Land van Ooit

Oude pop uit Het Land van Ooit geveild in SBS-show

In een tv-programma op SBS6 kwam dinsdagavond een oude pop uit het failliete pretpark Het Land van Ooit voorbij. Ene Yvette bood in de veilingshow Cash or Trash een ridderfiguur aan dat jarenlang in het Brabantse themapark gestaan heeft. De vrouw wist de ridder een tijdje geleden op de kop te tikken voor 100 euro.



Zij gebruikte de pop als decoratiemateriaal bij een toneelvoorstelling. "De vorige eigenaar heeft het gekocht op een veiling bij Het Land van Ooit", weet ze. "Hij heeft een tijdje bij een bioscoop gestaan." Het Land van Ooit ging in 2007 failliet. In maart 2008 vond de executieverkoop plaats.





De handelaren van Cash or Trash hadden uiteindelijk 500 euro over voor de ridder, die Henk wordt genoemd. Overigens was presentator Martien Meiland niet zo gecharmeerd van de Ooit-pop. "Ik moet je wel eerlijk bekennen: wat zit er een vreselijk lelijk hoofd op", zei hij.



De uitzending is terug te kijken op de website van SBS6.

