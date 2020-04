Bellewaerde

Belgisch pretpark schrapt zomershow: 'Veiligheid moeilijk te garanderen'

In attractiepark Bellewaerde zal dit jaar geen zomershow te zien zijn. Het Belgische pretpark heeft ervoor gekozen om de stunt- en duikshow Lumberjack Festival volledig te schrappen. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Eigenlijk zou de voorstelling van april tot en met september opgevoerd worden.



"Momenteel zijn we plannen aan het voorbereiden voor een eventuele opening", laat de voorlichter weten. Wanneer het zomerseizoen van start gaat, is nu nog onduidelijk. Maar als de poorten weer opengaan, zal de show in ieder geval ontbreken.





ZIE OOK: Foto's: nieuwe achtbaan Bellewaerde bijna klaar voor gebruik



"Onze eerste zorg gaat uit naar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en bezoekers. Aangezien we dit in deze coronatijden moeilijk kunnen garanderen tijdens onze shows, hebben we besloten om al onze shows voor een onbeperkte periode te staken."



Veel pijn

Bellewaerde-acteur Arjen Vanhuyse is zwaar teleurgesteld, schrijft hij op Facebook. "De kick, de adrenaline, de fijne samenwerking, ik keek er zo hard naar uit om deze zomer weer voor jullie te knallen. Het doet mij echt heel veel pijn dit allemaal te moeten missen."



Bellewaerde is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.

ZIE OOK: Plopsaland tijdens coronacrisis: minder bezoekers, aparte tijdsloten en koortsmeters