Floriade

Onzekerheid over Floriade 2022: miljoenenproject mogelijk uitgesteld of geannuleerd

De Floriade van 2022 staat op losse schroeven. Het tijdelijke themapark rond tuinbouw, dat elke tien jaar op een andere plek opgebouwd wordt, gaat mogelijk helemaal niet meer door. Een andere optie is om de wereldtuinbouwtentoonstelling één of twee jaar uit te stellen. Dat meldt de gemeente Almere in een persbericht.



Het college heeft Almeerder Harry van Dorenmalen de opdracht gegeven om drie toekomstscenario's te onderzoeken en verder uit te werken. Aanleiding is de verspreiding van het coronavirus. De gemeente spreekt over "een turbulente en onzekere tijd". "Het is lastig om nu in te schatten wat de effecten van de coronacrisis zijn."





Daarom houdt men rekening met drie opties: een "gecontroleerde afbouw", oftewel een exitstrategie, een uitstel van de expo of het laten doorgaan van de expo, maar met "aangepaste ambities". "Elk van deze scenario's kent een aantal voor- en nadelen, financiële en juridische consequenties en risico's", weet de gemeente.



Dubai

Wat ook meespeelt, is de waarschijnlijke verplaatsing van de wereldexpo van 2020 in Dubai naar 2021, vanwege corona. Dat evenement zou dan eind maart 2022 eindigen, vlak voor de geplande opening van de Almeerse Floriade. Het risico bestaat dat beide wereldtentoonstellingen in elkaars vaarwater terechtkomen. Een tuinbouwexpo in Qatar loopt bovendien ook door tot maart 2022.



Het is de bedoeling om het adviesrapport van Van Dorenmalen begin mei op te leveren. Veel inwoners van Almere zullen het annuleren van de Floriade toejuichen. Het project, dat vele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld kost, dreigde ook zonder de coronacrisis al uit te lopen op een financieel drama met enorme tekorten.

