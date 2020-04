Attractiepark Toverland

In Toverland werken tijdens coronatijd: 'Bizarre situatie'

Hoe is het om in tijden van corona in Toverland te werken? Ondanks dat het attractiepark gesloten is, heeft communicatiemanager Tessa Maessen nog ontzettend veel te doen. Daarover vertelt ze in een extra aflevering van de Looopings Podcast. "We mogen er soms best even bij stilstaan wat voor bizarre situatie dit is", zegt ze.



Maessen is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rond de coronacrisis. Ze zegt haar collega's, de bezoekers en alle fans ontzettend te missen. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Zo worden er verschillende initiatieven opgestart om thuiszittende medewerkers betrokken te houden bij het bedrijf.





Daarnaast vertelt Maessen over bijzondere werkzaamheden waar Toverland nu onverwachts tijd voor heeft. "Taken die al jaren of maanden op ons verlanglijstje staan." Er wordt ook alvast nagedacht over voorzorgsmaatregelen die nodig zijn als het park straks weer open mag.

Beluister deze aflevering via Spotify





De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. We spreken met mensen uit de branche over hun werkzaamheden, visie en toekomstplannen.



Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts

