Natura Artis Magistra

Amsterdamse dierentuin Artis vraagt om geld: 'Wij maken ons zorgen'

Dierenpark Artis in Amsterdam is op zoek naar donateurs. De beroemde dierentuin vreest in financiële nood te komen door de coronacrisis. Daarom wordt er online gevraagd om geld. "Het openbare leven is tot stilstand gekomen en veroorzaakt grote onzekerheid", staat op een donatiepagina op de website van Artis. "Ook wij maken ons zorgen."



Hoewel de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus vooralsnog gelden tot en met 28 april, blijft Artis naar eigen zeggen in ieder geval tot 1 juni gesloten. Ook nu er geen inkomsten zijn, kost het verzorgen van de dieren en het onderhouden van het park "veel geld". "Want het leven binnen Artis gaat gewoon door."





Met donaties hoopt de directie de inkomstenderving deels op te vangen. "Onder de huidige omstandigheden waarin we als park geen inkomsten hebben, wordt meer dan ooit duidelijk dat Artis niet zonder jullie steun kan bestaan."



100 euro

De dierentuin accepteert alle giften vanaf 1 euro. Als bedankje ontvangen donateurs een notitieblok (vanaf 25 euro), ansichtkaarten (vanaf 50 euro) of een knuffel (vanaf 100 euro). "Help Artis in deze moeilijke tijd en doneer. Juist nu."



Het dierenpark benadrukt dat er sprake kan zijn van belastingvoordeel. Omdat Artis een erkend goed doel is, kunnen eenmalige donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. "U kunt Artis ook periodiek steunen met een schenkovereenkomst. Bij die keuze is het belastingvoordeel meestal het grootst."



Kleine dierenparken

Eerder vroegen twee kleine Nederlandse dierenparken het publiek al om financiële hulp: Faunapark Flakkee in Zuid-Holland en Uilen- en dierenpark de Paay in Gelderland.

