Disney-topman denkt na over koortscontroles bij Disney-parken

Gaat Disneyland Paris bezoekers in de toekomst controleren op koortsverschijnselen? Die kans is aanwezig, zegt Disney-topman Bob Iger. In een interview vertelt hij dat achter de schermen wordt nagedacht over het installeren van apparatuur die de lichaamstemperatuur van gasten kan meten.



"Om terug te kunnen keren naar een soort van normale situatie, zullen mensen zich veilig moeten voelen", aldus Iger in gesprek met het Amerikaanse blad Barron's. "Dat kan in de vorm van een vaccinatie, maar bij gebrek daaraan kunnen we ook denken aan meer controle, meer beperkingen."





Iger vergelijkt het met de extra veiligheidsmaatregelen die wereldwijd werden ingevoerd na de terroristische aanslagen van 11 september 2001. "Net als bij tassencontroles zouden we op een gegeven moment bijvoorbeeld iets kunnen installeren dat de temperatuur van bezoekers meet."



Eisen

De Disney-baas kijkt goed naar welke stappen momenteel in China worden gezet om het coronavirus te bestrijden. Daar controleren inwoners elkaar op ziekteverschijnselen. "Dus hebben wij gezegd: laten we ons voorbereiden op een wereld waar onze klanten eisen dat wij iedereen onder de loep nemen. Zelfs als het zorgt voor een beetje ellende, zoals langere rijen om binnen te komen."



Bob Iger is uitvoerend voorzitter van The Walt Disney Company en voorzitter van de raad van bestuur. Tot februari dit jaar was hij algemeen directeur van Disney. Wereldwijd zijn op dit moment alle Disney-parken tegelijkertijd gesloten, een unicum.



Polen

In Europa heeft het Poolse pretpark Energylandia al aangekondigd warmtemeters te gaan installeren die bezoekers controleren op koorts. De maatregel moet bezoekers en medewerkers beschermen tegen het coronavirus.





