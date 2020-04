Drouwenerzand Attractiepark

Ongelukje in Drents pretpark: gondels botsen op elkaar

Eén van de attracties in het Drentse pretpark Drouwenerzand is beschadigd geraakt. Het ging mis tijdens het proefdraaien van de Happy Sailor, een molen met hangende bootjes. Dat vertelt directeur Bert van der Linde aan Looopings. Een externe keuringsinstelling was de molen aan het testen.



"Daarbij hebben ze de molen op een te hoge snelheid laten draaien, wat normaal gesproken nooit zou gebeuren", zegt de directeur. "Vervolgens is er op de noodstop gedrukt, met als gevolg dat alle gondels tegen elkaar botsten." Eén bakje raakte onherstelbaar beschadigd. "Die was echt total loss. Het zag er niet meer uit."





Een nieuw bootje kost tussen vele duizenden euro's, weet Van der Linde. Dat bedrag hoeft hij gelukkig niet op te hoesten. "De fabrikant van de attractie schenkt ons een nieuwe gondel, omdat we altijd op tijd betalen. Een prachtig gebaar in deze onzekere tijden." De andere bootjes raakten licht beschadigd. "Die kunnen we zelf repareren."



Duur

Vanwege het coronavirus heeft Drouwenerzand voorlopig geen inkomsten. De start van het seizoen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het park stond op het punt om een nieuwe achtbaan te bestellen. Die dure aankoop kon op het laatste moment afgezegd worden.

