Drouwenerzand Attractiepark

Drents attractiepark kon aankoop nieuwe achtbaan 'net op tijd' afzeggen

Het Drentse pretpark Drouwenerzand heeft de aankoop van een gloednieuwe rollercoaster ternauwernood kunnen annuleren. Dat vertelt directeur Bert van der Linde aan Looopings. Hij was van plan om ruim 750.000 euro te investeren in een nieuwe familieachtbaan, maar in tijden van corona zijn dergelijke uitgaven natuurlijk niet verstandig.



Nu het attractiepark dicht moet blijven door het coronavirus, komt er dit voorjaar geen geld binnen. Een enorme financiële klap, zeker na de dure wintermaanden. Van der Linde stond op het punt om zijn handtekening te zetten onder een overeenkomst met een Duitse attractiebouwer.





"Achteraf ben ik blij dat ik het contract niet heb getekend, net op tijd. Het zou onze hoogste investering ooit zijn." De achtbaan had in 2021 moeten openen op de plek van de oude coaster Jungle. "Dat wordt nu waarschijnlijk één of twee jaar later. Jungle moet dus nog wat langer blijven staan. Het is uitstel, geen afstel."



Hunebed Highway

De directeur wil niet zeggen om welke fabrikant het gaat. Hij spreekt over "een soort junior coaster". "En we willen dit keer ook aandacht besteden aan het decor." Daarvoor heeft hij een origineel thema op het oog: de Hunebed Highway, een andere naam voor de provinciale weg N34 die dwars door Drenthe loopt. Aan de weg liggen veel hunebedden.



Van der Linde hoopt uiteraard dat zijn pretpark snel weer open mag. "Maar we zijn volledig afhankelijk van de overheid. Wordt het 1 juni, of 1 juli? We hebben geen idee."





