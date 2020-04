Europa-Park

Europa-Park stuurt tienduizenden regenponcho's naar zorginstellingen

De poncho's die bezoekers van Europa-Park kopen om droog te blijven in de waterbanen, blijken ook nog ergens anders goed voor te zijn. Het Duitse attractiepark heeft 25.000 exemplaren gedoneerd aan verschillende zorginstellingen. Zorgverleners kunnen de regenponcho's uit het pretpark tijdens de coronacrisis gebruiken als beschermjassen.



Europa-Park schonk de producten aan het aangrenzende Franse departement Haut-Rhin. De overheid zal de poncho's uitdelen aan verpleeghuizen, kindertehuizen, instellingen voor gehandicapten en thuiszorginstellingen. Het pretpark ligt vlakbij de Franse grens.





De familie Mack, de eigenaar van Europa-Park, heeft een goede band met Frankrijk. Zo zijn eigenaar Roland Mack en zijn zoon Michael benoemd tot ereconsul van Frankrijk. Michael Mack zegt bovendien goed bevriend te zijn met Brigitte Klinkert, voorzitter van de departementale raad van Haut-Rhin.



Frontlinie

"In het licht van de Frans-Duitse vriendschap willen we zorgverleners die al weken aan de frontlinie staan helpen om zichzelf te beschermen", aldus de parkdirecteur. "In deze moeilijke tijden moeten we meer dan ooit zorgen voor grensoverschrijdende betrokkenheid."



Eerder gaf Europa-Park al 10.000 chocolade paashazen en paaseieren weg aan verschillende medische instellingen in Duitsland. Ook ging er een hoop eten en drinken naar een regionale voedselbank, waaronder ruim honderd zakken sla, zestien dozen met komkommers, veertig kilo sinaasappels, dertig kilo appels, 3600 eieren, 1600 flessen water en 1500 flessen frisdrank.



Zomerseizoen

Het attractiepark is in ieder geval tot en met zondag 19 april gesloten vanwege het coronavirus. De openingsdatum kan nog opgeschoven worden. Eigenlijk zou het zomerseizoen op 28 maart beginnen.













