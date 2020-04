Efteling

Directeur Efteling steekt zelf handen uit de mouwen in crisistijd

Directeur Fons Jurgens zit niet stil nu de Efteling gesloten is. Hij laat zich nog regelmatig zien op de werkvloer. Vandaag hielp hij een handje mee in het personeelsrestaurant, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



"Het personeelsrestaurant is sinds woensdag 1 april weer open voor het afhalen van een broodje, soepje of salade", vertelt ze. In de Efteling wordt nog steeds gewerkt. Zo zijn er mensen aanwezig op kantoor en vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Ook de bouw van de nieuwe familieachtbaan Max & Mortiz gaat vooralsnog gewoon door.





Om zijn personeel een hart onder de riem te steken, nam Jurgens vandaag op eigen initiatief plaats achter de kassa van het restaurant. Hij nam daarbij wel voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus in acht: een glasplaat beschermde hem tegen direct contact met collega's.



28 april

Op dit moment is niet duidelijk wanneer de Efteling weer open mag. Voorlopig zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht tot en met dinsdag 28 april.

