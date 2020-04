Blackpool Pleasure Beach

Souvenirpakket voor fans die Engels pretpark missen

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach lanceert speciale souvenirpakketten voor fans die het park missen. Ook in Groot-Brittannië zijn de attractieparken noodgedwongen gesloten vanwege het coronavirus. "We hebben twee pakketten ontwikkeld zodat onze fans betrokken en enthousiast kunnen blijven terwijl ze thuis zitten", meldt Blackpool Pleasure Beach.



"Beide pakketjes bevatten verschillende lekkernijen en hebbedingetjes die fans zullen herinneren van hun bezoek." Ze kregen de namen Funshine Bundle en Skyline Bundle. Er zitten onder meer een magneet, zuurstokken, een zandkoekje en een suikerspin in. De coronasouvenirs kosten 7,95 pond (ongeveer 9 euro), plus verzendkosten.





ZIE OOK: Na lang twijfelen: ook Britse attractieparken sluiten door coronavirus



Volgens parkdirecteur Amanda Thompson is er veel behoefte aan een dergelijk aandenken. "We hebben veel berichten gehad van fans die ons vertellen hoe erg ze ons missen", zegt ze. "Daarom geven we hen de kans om thuis te genieten van smaken die ze kennen van Blackpool Pleasure Beach. Opvallend genoeg blijkt ons zandkoekje één van de populairste items."

ZIE OOK: Engels pretpark verkoopt achtbaanonderdelen op internet