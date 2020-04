Attractiepark Toverland

Toverland wil YouTube-dag alsnog laten doorgaan in juli

Een speciale YouTube-dag in Toverland moet later dit jaar alsnog doorgaan. Eigenlijk zou het attractiepark op zondag 17 mei in het teken staan van bekende Nederlandse youtubers, met optredens, interviews en meet-and-greets. Vanwege het coronavirus is ervoor gekozen om het evenement te verplaatsen naar zondag 5 juli.



Dat heeft Toverland vandaag bekendgemaakt. Kelvin Boerma - beter bekend als Kalvijn - en tweelingzussen Mylène en Rosanne Waalewijn zullen sowieso aanwezig zijn. Andere namen worden later naar buiten gebracht. Eerder kondigde het park aan dat ook Rutger Vink en Thomas van Grinsven langs zouden komen, maar zij ontbreken nu op het programma.





Door het coronavirus zijn alle vergunningsplichtige evenementen in Nederland tot 1 juni verboden. Andere overheidsmaatregelen tegen corona zijn vooralsnog van kracht tot en met 28 april. Toverland gaat er op dit moment van uit dat het park begin juli weer gewoon toegankelijk zal zijn.



Abonnementen

Voor de YouTube-dag, die officieel YoutubersxToverland heet, zijn geen aparte tickets nodig. Bezoekers kunnen gewoon een regulier entreebewijs bestellen. Ook Toverland-abonnementen zijn die dag geldig. De kassaprijs schommelt dit jaar tussen 29,50 euro en 36 euro.

