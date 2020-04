Attractiepark Toverland

Muziekfestival Toverland wordt verplaatst naar 2021

Toverland heeft een nieuwe datum gevonden voor het grote muziekfestival Toverland Live, dat plaats zou vinden op vrijdag 15 mei. Vanwege het coronavirus kan het evenement voorlopig niet doorgaan. Daarom kiest het attractiepark ervoor om het festival een jaar uit te stellen.



Toverland Live staat nu op de planning voor vrijdag 21 mei 2021. Het reeds aangekondigde programma blijft grotendeels ongewijzigd, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Zo zijn André Hazes met zijn liveband en dj La Fuente volgend jaar alsnog van de partij. Het feest, bedoeld voor bezoekers van 18 jaar en ouder, duurt van 19.00 tot 00.00 uur.





Wie al een kaartje had besteld, mag zelf kiezen uit drie verschillende opties: het ticket bewaren voor volgend jaar, het betaalde bedrag terugvragen of het ticket omruilen voor een toegangsbewijs voor het zomerseizoen van Toverland. Het gaat dan om een dag naar keuze in de periode tot en met 8 november 2020, dus ook tijdens de Midzomeravonden en Halloween Nights.



Voorverkoop

Entreekaarten voor Toverland Live kostten 27,50 euro in de vroege voorverkoop en 32,50 euro in de normale voorverkoop. De reguliere entreeprijs bedroeg 37,50 euro. Tickets voor volgend jaar zijn nog niet verkrijgbaar.

