Walibi Holland

Walibi Holland realiseert permanente voetgangersbrug

Een lang gekoesterde wens van Walibi Holland gaat in vervulling. Op dit moment wordt gebouwd aan een loopbrug bij de speciale evenementenparkeerplaats. Die wordt gebruikt bij drukbezochte festivals op het evenemententerrein van Walibi, zoals Defqon.1 en Lowlands.



Bezoekers zetten hun auto dan op een afgelegen grasveld. Tijdens de wandeling naar het festivalterrein moesten ze tot nu toe een ietwat gammele militaire noodbrug trotseren. Daar komt nu een vaste voetgangersbrug voor in de plaats.





Het gaat om een particulier initiatief van Walibi, bevestigt een woordvoerster. "Wij zijn erg blij met een veilige, permanente oversteekplaats", zegt ze. "Er is gekozen voor een extra brede, licht glooiende voetgangerspassage zonder trap, waardoor een betere doorstroming ontstaat."



Kosten

Over de kosten doet het park geen uitspraken. Er kwam in ieder geval geen subsidie van de gemeente of de provincie aan te pas. De brug is alleen bedoeld voor festivalgasten. Tijdens de Halloween Fright Nights wordt zoals vanouds een tijdelijke loopbrug opgetuigd.



Eigenlijk zou het zomerseizoen van Walibi Holland afgelopen weekend beginnen. Door de coronacrisis is de seizoensstart echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Of de muziekfestivals in juni en augustus wel doorgaan, is vanwege het coronavirus nog onzeker.



Zonnepark

In november wordt de parkeerplaats aan de overkant van de Spijkweg voorzien van 90.000 zonnepanelen. Het zonnepark van 35 hectare moet in mei 2021 af zijn.

