Podcast: hoe is het nu met voormalig Slagharen-directeur Wouter Dekkers?

Wouter Dekkers stond jarenlang in de schijnwerpers als de grote baas van Movie Park Germany en Attractiepark Slagharen. Pretparkfans leerden hem kennen als een amicale, toegankelijke en toegewijde directeur. Begin 2019 verdween hij echter plotseling van het pretparktoneel.



In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast legt Dekkers uit hoe dat zo gekomen is en waar hij zich tegenwoordig mee bezighoudt. Ook vertelt hij hoe hij nu terugkijkt op zijn tijd bij Movie Park en Slagharen en wat hij vindt van de huidige staat van beide parken.





Verder komt Dekkers onder meer aan het woord over het dumpen van vrijkaarten, het introduceren van een nieuw ticketsysteem en de lastige afweging die steeds gemaakt moet worden bij oude attracties: opknappen of slopen? Tot slot praat hij over de toekomst van zijn carrière. Zien we hem over een tijdje nog aan het roer van een pretpark in de Benelux?

