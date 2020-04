Efteling

Efteling-bewakers hebben handen vol aan ongewenste bezoekers

Dat de Efteling tot nader order dicht is, wil niet zeggen dat de bezoekers wegblijven. De beveiligingsdienst van het attractiepark had dit weekend de handen vol aan ongewenste gasten die ondanks alle coronamaatregelen toch besloten om langs te komen.



Het mooie weer bracht verschillende groepjes recreanten op de been. Beroepsfotograaf Erik Haverhals trof op de parkeerplaats van de Efteling zondagmiddag onder meer wandelaars, tennissers en skaters aan. Niet alle poorten bleken daar volledig afgesloten.





"Je kon er zo op lopen", aldus Haverhals. Ook spotte hij nieuwsgierige fans die met fotocamera's om het park heen liepen, omdat ze benieuwd waren hoe de Efteling er op dit moment bij ligt. Zij werden aangesproken door een bewaakster.



Gegevens genoteerd

"Al deze mensen bezorgden de bewakingsdienst van de Efteling veel werk", meldt de fotograaf. "Van auto's en personen werden de gegevens genoteerd. Ik zou zeggen: laat die mensen lekker van dat lege parkeerterrein genieten."



De Efteling is al meer dan drie weken gesloten voor publiek vanwege het coronavirus. Het park blijft in ieder geval tot en met dinsdag 28 april dicht. Dat geldt ook voor het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land.





