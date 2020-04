Europa-Park

Europa-Park toont indeling van darkride Piraten in Batavia

Europa-Park laat gaandeweg meer los over de darkride Piraten in Batavia, die komende zomer open moet gaan. Dit weekend onthult het Duitse pretpark de toekomstige indeling van het attractiegebouw, met de volledige wachtrij en alle scènes van de overdekte boottocht.



De oorspronkelijke versie van Piraten in Batavia opende in 1987. Na een grote brand in 2018 komt de klassieke attractie op dit moment opnieuw tot leven. "Min of meer dezelfde attractie bouwen op hetzelfde grondoppervlak is niet zo simpel als het lijkt", vertelt projectleider Patrick Marx in een interview.





"We moeten ons aan nieuwe standaarden houden, bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie. Maar ook voor het transportsysteem gelden tegenwoordig andere normen." De bouwplannen uit 1987 zijn vandaag de dag niet bruikbaar meer. "Dat waren handgetekende documenten. We moeten alles opnieuw ontwerpen."



Logo

De toekomstige ingang van Piraten in Batavia is al nagenoeg af. De voorgevel oogt een stuk gedetailleerder en sfeervoller dan voorheen. Boven de entree prijkt nu een groot glas-in-loodraam met het logo van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Eigenlijk zou daar een ander logo uitgebeeld worden.



In de eerste ruimte van de wachtrij, aangekleed als een piratenbar, wordt een 'preview center' gerealiseerd. Vóór de opening van de attractie kunnen bezoekers daar al terecht voor een voorproefje. Vorig jaar was een vergelijkbaar centrum te vinden in het Duitse themagebied.





















