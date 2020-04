Attractiepark de Waarbeek

Pretpark geeft wc-rollen weg bij kleurwedstrijd

Een Overijssels pretpark heeft een deelnemer van een kleurwedstrijd getrakteerd op een wel heel bijzondere prijs. Attractiepark de Waarbeek in Hengelo verspreidde onlangs een kleurplaat via Facebook. Deelnemers konden kans maken op een pakket met onder meer vrijkaarten en souvenirs.



Maar speciaal voor één deelnemer was er ook een troostprijs: een wc-papier-pakket, om de coronatijd door te komen. "Het zijn wel die goedkope, want de dure waren uitverkocht", liet het park gekscherend weten.





ZIE OOK: Plezier met het coronavirus: grijpautomaat vol toiletpapier en ontsmettingsmiddel



Gerrie Kooij-Bouman uit Enschede was de gelukkige. Op haar Facebook-pagina poseert ze met de ludieke beloning: tien wc-rollen. Ze zegt er ontzettend blij mee te zijn. "Wauw super, dankjewel!", reageert de vrouw. "Ik win normaal nooit iets, ik kan amper mijn tranen bedwingen van geluk. Maar gelukkig kan ik die nu afvegen!"



Hamsteren

Wc-rollen zijn schaars in tijden van het coronavirus, omdat ze massaal gehamsterd worden in supermarkten.



Overigens ontvangen de kinderen die meededen aan de kleurwedstrijd allemaal één entreebewijs voor de Waarbeek, dat ze dit jaar kunnen gebruiken. In verband met corona is nog niet bekend wanneer het park weer opengaat.

ZIE OOK: Pools pretpark gaat bezoekers met koorts weigeren