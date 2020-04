Fabrikanten

Reuzenradbouwer moet stoppen met 'coronakermis' vanwege verkeersveiligheid

Een fabrikant van reuzenraden wilde de omgeving een hart onder de riem steken in deze donkere tijden, maar de politie heeft hem teruggefloten. Attractiebouwer Jan Lamberink uit het Groningse Overschild heeft vier verschillende reuzenraden op zijn terrein staan. Door de coronacrisis ligt het bedrijf echter stil.



Speciaal voor automobilisten in de buurt besloot hij ze zaterdagavond daarom maar leeg te laten draaien, met de lichtjes aan. Op de achtergrond klonken nummers als You Never Walk Alone van Gerry & the Pacemakers en 't Het Nog Nooit Zo Donker West van Ede Staal.





Dat bleek zo populair dat er een file ontstond. Er moesten zelfs verkeersregelaars aan te pas komen. Vervolgens greep de politie in. Lamberink kreeg te horen dat de lichtgevende, draaiende reuzenraden vanwege de verkeersveiligheid uit moesten.



Steunen

Toch kijkt de ondernemer tevreden terug op zijn 'coronakermis', vertelt hij aan RTV Noord. "Dit doet mij wel wat", zegt hij bij het zien van de lange rij auto's. "Het is mooi dat zo veel mensen je toch steunen."



Binnenkort begint Lamberink met het afbreken van de raden. Twee exemplaren mogen vanwege het coronavirus niet op locatie gekeurd worden. In Duitsland kan dat nog wel. "We brengen ze daar dus naartoe."



Gevolgen

De coronacrisis heeft ook voor het Groningse bedrijf financiële gevolgen. Zo regent het afzeggingen voor gehuurde reuzenraden.

















