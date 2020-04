Attractiepark Toverland

Toverland speelt in op coronacrisis met speciale reclamecampagne

Toverland steekt Nederland een hart onder de riem met een bemoedigende reclamecampagne. Het Limburgse attractiepark haakt aan op de coronacrisis met een hoopgevende boodschap. Op enorme reclameborden langs de snelweg staat het Toverland-logo met de tekst: "Nu voor elkaar zorgen. Straks weer samen genieten."



Op de achtergrond is lanceerachtbaan Booster Bike zichtbaar, bij een opkomende zon. Had Toverland de reclameborden al geboekt en moest er halsoverkop een nieuwe uiting bedacht worden nu het park dicht is? "Nee, dit is niet het geval", verduidelijkt een woordvoerster aan Looopings. "We willen ook in deze tijd graag van ons laten horen."





De borden staan op drie plekken langs de snelweg: bij Echt, Geleen-Heerlen en Oirschot. Verder is de campagne - met de hashtag 'staysafe' - zichtbaar op de socialmedia-kanalen van Toverland. "Met deze boodschap hopen wij het saamhorigheidsgevoel van Nederland te versterken", zegt de voorlichtster.



Mei

Vanwege het coronavirus is Toverland sinds zaterdag 14 maart dicht. Het park blijft in ieder geval tot en met dinsdag 28 april gesloten. Wat er daarna gaat gebeuren, hangt af van de overheid. Twee grote evenementen in mei gaan in ieder geval niet door.





