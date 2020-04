Disneyland Paris

'Disneyland Paris dwingt acteurs om akkoord te gaan met ontslag'

Acteurs die de komende maanden zouden werken in Disneyland Paris, worden gevraagd om akkoord te gaan met een vrijwillig vertrek. Weigeren ze dat, dan komen ze op een zwarte lijst te staan en worden ze in de toekomst niet meer ingehuurd door Disney. Dat meldt het Franse dagblad Le Monde.



Het gaat volgens de krant om acteurs voor producties als Mickey and the Magician, Frozen Celebration en Marvel Season of Super Heroes, waarvoor meer dan 350 acteurs, zangers, dansers, stuntmannen en technici waren ingehuurd. Nu Disneyland Paris tot nader order gesloten is door het coronavirus, zitten zij zonder werk.





In een e-mail aan de betrokken werknemers vraagt de personeelsafdeling van Disney gezien de "uitzonderlijke omstandigheden" om een "vervroegde beëindiging van het contract in onderlinge overeenstemming, vanaf 1 april 2020". "Bevestig dit alsjeblieft vóór 2 april 2020", staat in de mail.



Vakbonden

De entertainmentafdeling van Disneyland Paris heeft al telefonisch contact opgenomen met veel medewerkers om extra druk uit te oefenen, weet Le Monde. "Als je weigert, word je bij Disney op de zwarte lijst gezet", vertelt één van hen. Toch raden vakbonden aan om niet akkoord te gaan met het voorstel.



De krant spreekt over een "smerige truc om honderden werknemers op een goedkope manier van de hand te doen". Looopings heeft woordvoerders van Disneyland Paris om een reactie gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen antwoord.

