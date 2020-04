Movie Park Germany

Movie Park Germany deelt volledige soundtrack van Star Trek-achtbaan

Movie Park Germany trakteert fans op bijzondere beelden van achter de schermen. Het Duitse pretpark laat zien en horen hoe de muziek van lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise is opgenomen. De soundtrack werd gecomponeerd door het Duitse bedrijf IMAscore en uitgevoerd door het Budapest Film Orchestra.



Er deden 63 muzikanten aan mee. Naast vier volledig nieuwe nummers gebruikte IMAscore ook bestaande muzikale thema's van Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine en Star Trek: Voyager. Die werden wel opnieuw gearrangeerd voor de attractie.





Een nieuwe YouTube-video met de volledige soundtrack duurt ruim 24 minuten. De opnamesessie vond plaats in Studio 22 van het Hongaarse radiostation Magyar Rádió in Boedapest.



Inversies

Star Trek: Operation Enterprise opende in 2017. De 40 meter hoge coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides bestaat uit drie lanceringen - vooruit, achteruit en weer vooruit - gevolgd door drie inversies. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.

