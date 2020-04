Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell prikt openingsdatum voor attractiepark en Tikibad

Duinrell denkt te weten op welke datum het pretpark weer open kan. Op de website van het Wassenaarse attractiepark valt te lezen dat bezoekers vanaf maandag 11 mei weer welkom zijn. Op die datum zijn de attracties naar verwachting geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Het Tikibad blijft dan toegankelijk tot 22.00 uur.



"Onze attracties, het Tikibad en het vakantiepark zijn tot en met 10 mei gesloten in verband met het coronavirus", aldus Duinrell. Daarna zou het weer mogelijk moeten zijn om langs te komen. De mededeling is opvallend, omdat de kans aanwezig is dat de landelijke overheidsmaatregelen tegen het coronavirus verlengd zullen worden.





Die zijn vooralsnog van kracht tot en met dinsdag 28 april, de dag na Koningsdag. Vanwege alle onzekerheid melden de meeste Nederlandse attractieparken dat ze "tot nader order" gesloten zullen blijven.



Slagharen

Attractiepark Slagharen durft ook een specifieke datum te noemen. Daar gaat men op dit moment uit van maandag 4 mei.

