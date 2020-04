Efteling

Verrassing: Efteling-medewerkers mogen met gezin door leeg attractiepark rijden

De Efteling verrast medewerkers tijdens het paasweekend met een veilig uitje. Personeelsleden krijgen de kans om met hun gezinsleden in hun auto door het lege attractiepark te rijden. Zo kunnen werknemers en hun familie ondanks de coronasluiting toch iets meekrijgen van de Efteling.



Op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 april wordt in het park een speciale autoroute uitgestippeld. "Zo brengen onze collega's de Efteling wat dichterbij en zorgen we voor een klein beetje afleiding en vermaak", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Medewerkers zijn welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.





"We zorgen er uiteraard voor dat dit op een veilige manier gebeurt", aldus de voorlichtster. Om die reden kunnen personeelsleden alleen langskomen met de auto, niet lopend of op de fiets. Na afloop van de bijzondere autorit stopt een medewerker tien Efteling-doeboeken met spellen, kleurplaten en verhalen in de achterbak. "Om uit te delen aan kinderen in de directe omgeving."



Twintig minuten

De route door het park start bij het Dienstencentrum naast Carnaval Festival en eindigt bij het Huis van de Vijf Zintuigen, de hoofdingang. Deelnemers zijn naar schatting zo'n twintig minuten onderweg. "We proberen zo veel mogelijk van het park te laten zien, zodat zo veel mogelijk collega's hun werkplek even kunnen zien." De attracties blijven uit.

