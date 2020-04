Efteling

Eten en drinken uit de Efteling gaat naar voedselbanken

De Efteling heeft grote partijen met eten en drinken gedoneerd aan verschillende voedselbanken in de omgeving. Sinds de sluiting van het attractiepark halverwege maart hebben de voedselbanken al vier leveringen ontvangen. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings.



Het ging daarbij onder meer om groente, fruit, eieren, vleeswaren, frisdrank en lekkernijen. "Denk bijvoorbeeld aan veertig kilo perssinaasappelen, twintig kilo blauwe druiven, honderd kilo aardappelen, dozen chips en verpakte suikerspinnen", aldus de voorlichtster. Nu de Efteling geen bezoekers ontvangt, blijven de etenswaren liggen.





Ook Villa Pardoes, het Efteling-vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen, schoot de voedselbank te hulp met onder andere frisdrank, kaas, boter en snoep. "En er zijn knutselpakketten geleverd voor kinderen."



Structureel

De voedselbanken rond de Efteling hebben onderling goed contact, weet de woordvoerster. "Zij verdelen de gedoneerde spullen onder de verschillende locaties." Overigens doet de Efteling normaal gesproken sowieso een structurele donatie aan de voedselbank, namelijk één keer in de twee weken een partij aardappelen.



Naast het eten en drinken stelde de Efteling ook beschermende artikelen beschikbaar, zoals handschoenen en overalls. Verder leverde de afdelingen evenementen tien serveerwagens aan ziekenhuizen in Tilburg.



Gesloten

Op dit moment is niet zeker wanneer de Efteling de poorten weer mag openen. De komende weken zal het park in ieder geval gesloten blijven.









