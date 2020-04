Disneyland Paris

Disneyland Paris schenkt 100.000 medische artikelen aan ziekenhuizen

Disneyland Paris helpt ziekenhuizen in de omgeving met een waardevolle donatie. Het Disney-resort schenkt een enorme voorraad met medische artikelen aan ziekenhuizen met een tekort. Het gaat om meer dan 100.000 producten, waaronder mondkapjes, haarnetten en schoenhoezen.



"Ondanks de ongekende beslissing om Disneyland Paris te sluiten, blijven we proberen om het verschil te maken", staat in een verklaring. De spullen gaan naar het Franse departement Seine-et-Marne, die de voorraad zal verdelen onder verschillende medische centra.





Eerder besloot Disneyland al 77 ton aan eten en drinken te doneren aan ziekenhuizen, het Rode Kruis, een voedselbank en organisaties voor dak- en thuislozen. "We doen ons best om de plaatselijke gemeenschap te ondersteunen", aldus Disney.



Evenementen

De Disney-parken en -hotels zijn tot nader order dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Meerdere grote evenementen voor de komende maanden zijn geannuleerd.

