Kermis

Gemeente Tilburg helpt kermisexploitanten in nood

De gemeente Tilburg geeft gehoor aan een noodkreet van de kermisbranche. Nu alle kermissen in Nederland vanwege het coronavirus voorlopig geannuleerd zijn, zitten exploitanten zonder inkomsten. Om hen een helpende hand te bieden, stort Tilburg alle vooruitbetaalde pachtgelden voor 2020 terug.



De Tilburgse kermis is de grootste van de Benelux. Het evenement moet plaatsvinden van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli. Kermisondernemers betalen vaak enorme bedragen om in Tilburg te mogen staan. In deze onzekere tijden kunnen ze die vooruitbetaalde pachtsommen echter goed zelf gebruiken.





ZIE OOK: Noodkreet: ingestorte kermisbranche wil noodfonds van 45 miljoen euro



Daarom komt de gemeente tegemoet aan het dringende verzoek van de kermisbonden, zo maakte kermiswethouder Rolph Dols vandaag bekend. Vooralsnog gaat de Tilburgse kermis in juli gewoon door. De coulancemaatregel geldt ook voor de kermissen in Berkel-Enschot in juni en Udenhout in augustus.



Noodfonds

Tot 1 juni zijn er geen kermissen in ons land. Nederlandse kermisbonden vrezen voor een groot aantal faillissementen. Ze dringen bij de overheid aan op een noodfonds van 45 miljoen euro.

ZIE OOK: Wereldprimeur op Tilburgse kermis: 65 meter hoge thrillride