Fan ontwerpt zelf nieuwe Holle Bolle Gijzen voor de Efteling

Als de Efteling ooit meer Holle Bolle Gijzen wil toevoegen, kan het attractiepark aankloppen bij Daan van Genechten (25) uit Moergestel. De creatieve fan heeft verschillende nieuwe Gijzen bedacht, gebaseerd op bekende Efteling-attracties. Zo ontwierp hij een papiervreter voor Baron 1898, Fata Morgana en Symbolica.



Van Genechten is vier dagen per week werkzaam als leerkracht voor het basisonderwijs. Op zijn vrije dag houdt hij zich bezig met zijn passie: tekenen. "Het is nu nog hobbymatig, met de ambitie om er ooit iets meer mee te gaan doen", vertelt hij aan Looopings. "Volgend jaar hoop ik een opleiding te volgen om het allemaal wat te verfijnen."





Als Efteling-fan tekent Van Genechten ook regelmatig zaken die geïnspireerd zijn op het sprookjespark, waaronder dus een aantal nieuwe Holle Bolle Gijzen. Zo is er een mijnwerker bedoeld voor Baron 1898, die in een mijnlift is gestapt maar door zijn gewicht vast kwam te zitten. Verder bedacht de tekenaar Holle Bolle Gijs als paleiswachter voor bij Symbolica. "De wachter zou de mensen toelaten in het paleis als hij wordt omgekocht met papier."



Waarzegger

Bovendien kwam er een ontwerp voor een Gijs bij Fata Morgana, de favoriete attractie van Van Genechten. "Hij moet een waarzegger voorstellen. Ik stel mij voor dat wanneer er papier wordt gedeponeerd een glazen bal begint op te lichten en er een nietszeggende voorspelling wordt gedaan. Deze Gijs is dus een oplichter, haha."



Per ontwerp was hij zo'n drie uur bezig. Komen er binnenkort meer Gijzen bij? "Ik ben nu bezig met andere tekeningen zodat ik weer wat inspiratie krijg voor de Holle Bolle Gijzen. Gelukkig kun je binnen de Efteling op het gebied van thema's alle kanten op, dus er zijn uitdagingen genoeg." Wie het werk van Van Genechten wil volgen, kan daarvoor zijn Twitter-pagina en ArtStation-profiel in de gaten houden.



Familieleden

Holle Bolle Gijs vraagt sinds 1959 om papier op het Anton Pieckplein. Sindsdien heeft de vriendelijke schrokop er een hoop familieleden bij gekregen: Wagen Gijs (1967), Baby Gijsje (1969), Opa Gijs en Moeder Gijs (1970), Kapitein Gijs (1973), Matroos Gijs (1980), Geeuwende Gijs (1981), Inca Gijs (1983), Tiroler Gijs (1988) en Nijltje in het Teiltje (2002).

















