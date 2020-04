Nieuws

Slagharen en Duinrell: geen geld terug bij annulering door corona

Wie door het coronavirus niet op vakantie kan naar Attractiepark Slagharen of Duinrell, krijgt geen geld terug. Dat bevestigen woordvoerders van de twee parken aan Looopings. Wettelijk gezien zijn vakantieparken verplicht om hun klanten aan te bieden om een geboekt verblijf te annuleren. Het reeds betaalde bedrag moet dan teruggestort worden.



Maar Slagharen en Duinrell houden zich daar niet aan. Klanten die een vakantiehuisje of hotelkamer geboekt hadden voor de periode waarin de parken gesloten zijn, worden afgescheept met een voucher. Daarmee kunnen ze op een later moment een nieuwe vakantie boeken. De parken dreigen namelijk diep in de financiële problemen te komen als ze eerder geboekte verblijven nu massaal moeten terugbetalen.





"Op dit moment verlenen wij geen restitutie en krijgen al onze gasten een tegoed", luidt bijvoorbeeld de uitleg van Duinrell. Die voucher is tot eind 2021 geldig. Waarom houdt Duinrell zich niet aan de wet? "Hopelijk begrijp jij ook dat wij door deze uitzonderlijke situatie er alles aan doen om de continuïteit van ons mooie park te waarborgen", vult de woordvoerster aan.



Naar de rechter

Attractiepark Slagharen biedt een vakantievoucher aan ter waarde van het geboekte verblijf, plus een gift van 10 procent. Ook die is geldig tot eind 2021. Maar wat als bezoekers liever gewoon hun geld terugkrijgen en naar de rechter dreigen te stappen als Slagharen dat weigert? "Over individuele casussen doen wij verder geen uitspraken", reageert een voorlichtster na overleg met de bedrijfsjurist.



Ook de Efteling geeft "vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden" in principe geen geld terug. Men probeert reserveringen te verplaatsen naar een alternatieve datum. Lukt dat niet, dan ontvangen klanten een voucher. Als het geboekte verblijf op een later moment duurder uitpakt, moet het prijsverschil bijbetaald worden.



Garantiefonds

Alleen wanneer een voucher na een jaar nog niet is gebruikt, kunnen consumenten alsnog hun geld terugkrijgen. De Efteling is naar eigen zeggen aangesloten bij brancheorganisatie ANVR en garantiefonds SGR.



Walibi Holland vormt een uitzondering. Voor vakantiepark Walibi Village geldt dat in eerste instantie geprobeerd wordt om geboekte vakanties kosteloos te verplaatsen naar een andere datum. Dat kan voor alle verblijven tot en met 12 juni. "Maar als gasten dat niet willen of kunnen, krijgen ze hun geld terug", weet een woordvoerster. "We zijn daar heel netjes en soepel in."

