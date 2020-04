Kermis

Noodkreet: ingestorte kermisbranche wil noodfonds van 45 miljoen euro

De Nederlandse kermiswereld vraagt de overheid om een noodfonds van 45 miljoen euro. Dat bedrag moet de gemiste inkomsten van kermisexploitanten voorlopig compenseren. Vanwege het coronavirus zijn alle kermissen in Nederland afgelast. Er komt dus geen cent meer binnen.



De branche vreest voor faillissementen, vertelt directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond aan persbureau ANP. Hij stapte naar het ministerie van Economische Zaken. "Dit is een noodkreet", zegt Boots. "Niet eerder is de kermisbranche zo hard getroffen zoals nu door het coronavirus."





De 45 euro miljoen is bedoeld voor de komende drie maanden. In de zomermaanden vinden echter de grootste kermissen plaats. "Als na 1 juni de kermissen gesloten blijven, dan zal de aanvraag waarschijnlijk ver boven de 120 miljoen komen te liggen", denkt de bond.



Kermisfamilies

Nederland telt ongeveer duizend kermisfamilies die samen vierduizend attracties en kramen exploiteren. Jaarlijks worden zo'n 1400 kermissen georganiseerd. Het seizoen loopt van begin maart tot half oktober. "Normaal zouden er nu al 150 tot 200 kermissen zijn geweest", aldus Boots.

