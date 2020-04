Madurodam

Madurodam bij hoge uitzondering geopend voor ongeneeslijk zieke man

Vanwege het coronavirus is Madurodam voorlopig gesloten voor bezoekers, maar voor één geval maakte het Haagse themapark graag een uitzondering. De 42-jarige Martijn uit Waddinxveen hoorde vorige week dat hij nog hooguit enkele maanden te leven heeft. Omdat hij en zijn zoontje gek zijn op modelbouw, wilden ze nog één keer naar Madurodam.



In samenwerking met Stichting Ambulancewens besloot Madurodam speciaal open te gaan voor Martijn en zijn familie. "Heel mooi", vertelt zijn vrouw Jolanda aan RTL Nieuws. "Het was bijzonder, zo'n leeg park helemaal voor ons." Alle miniaturen werden in werking gezet: de treintjes, de molens, de bruggen en de boten bewogen als vanouds.





ZIE OOK: Madurodam wordt alsnog gesloten: 'Zorgvuldige afweging'



"Eigenlijk schieten woorden nog steeds te kort", zegt een woordvoerster van het park in gesprek met Looopings. "Het is hartverwarmend dat dit soort initiatieven nog mogelijk zijn, dat we er zo voor Martijn en zijn familie konden zijn. Maar het is vooral hartverscheurend voor het gezin."



Ze complimenteert "de zorghelden" bij Stichting Ambulancewens. "Want het is vooral hun verdienste."

ZIE OOK: Madurodam helpt Rode Kruis aan beschermingsmiddelen tijdens coronacrisis