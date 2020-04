Deltapark Neeltje Jans

Bezwaren van Zeeuws attractiepark tegen windmolens definitief van tafel

Het bouwen van nieuwe windmolens bij Deltapark Neeltje Jans mag definitief doorgaan. Bezwaren die het Zeeuwse themepark had tegen de komst van de molens zijn door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, van tafel geveegd.



Neeltje Jans vocht al jaren tegen de windturbines. Volgens de directie kunnen ze zorgen voor overlast op het gebied van geluid, trillingen en slagschaduw. Ook het uitzicht zou erdoor verpest worden. De kantonrechter gaf het park gelijk, maar het gerechtshof in Den Haag draaide die uitspraak later terug.





Vervolgens stapte Neeltje Jans naar de Raad van State, zonder bevredigend resultaat. De bestuursrechter denkt niet dat de windmolens gaan zorgen voor minder toerisme. Alle opgevoerde argumenten werden verworpen. Zo blijft de extra geluidsoverlast volgens de rechter binnen te perken.



210 meter

Bij Neeltje Jans staan al kleine windturbines. Die kunnen nu vervangen worden door grotere exemplaren, met een maximale hoogte van 210 meter. Ook komen er twee nieuwe windparken bij.



Het attractiepark, gelegen bij de Zeeuwse Deltawerken, hoort bij de Spaanse parkengroep Aspro Parks. Daarbij zijn ook onder meer het Dolfinarium in Harderwijk en Linnaeushof in Bennebroek aangesloten.

