Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen gokt nu op 4 mei als openingsdatum

Attractiepark Slagharen heeft een nieuwe datum geprikt voor de seizoensstart. De meeste Nederlandse pretparken kiezen ervoor om geen openingsdag meer te communiceren, gezien alle onzekerheid. Slagharen durft wel weer een streefdatum te noemen: het pretpark mikt nu op maandag 4 mei, Nationale Dodenherdenking.



Voorlopig zijn de coronamaatregelen van de overheid van kracht tot en met dinsdag 28 april. "De nieuwe openingsdatum die wij hanteren is 4 mei 2020", laat Slagharen weten. "Met het vaststellen van deze datum anticiperen wij op het advies van de overheid om ook tijdens de meivakantie geen plannen te maken." De vakantie duurt tot en met 3 mei.





ZIE OOK: Nederlandse attractieparken nog zeker tot en met 28 april dicht



"Wij danken voor ieders steun en medeleven en hopen jullie uiteraard snel weer te mogen verwelkomen." Reeds bestelde entreebewijzen blijven tot begin januari 2021 geldig. Wie een verblijf had geboekt in de periode tot 4 mei, wordt benaderd door de reserveringsafdeling.



Spaans

Eerder had het park aangekondigd weer bezoekers te willen verwelkomen op maandag 20 april. Toen zouden de landelijke maatregelen tegen het coronavirus tot en met 6 april duren. Slagharen is onderdeel van de Spaanse groep Parques Reunidos, net als onder andere Bobbejaanland en Movie Park Germany.

ZIE OOK: Attractiepark Slagharen in ieder geval dicht tot en met 19 april: 'Hopen op betere tijden'