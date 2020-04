Nigloland

Frans pretpark persifleert Europa-Park met nepaankondiging

Een pretpark in Frankrijk heeft een lollige 1 aprilgrap uitgehaald. Attractiepark Nigloland kwam op Facebook met een aankondiging voor "het grootste project in de geschiedenis van het park", namelijk de bouw van het nieuwe waterpark Dolantica. 'Dol' is Frans voor 'bedrog'.



De term is uiteraard een parodie op Rulantica, het nieuwe waterparadijs van het Duitse Europa-Park. En alsof dat niet duidelijk genoeg was, werd ook het logo van Rulantica gekopieerd. Een bijgevoegd ontwerp - een vulkaan met glijbanen - is afkomstig van het beroemde waterpark Volcano Bay in de Amerikaanse staat Florida.





"De eerste zwemmers kunnen vanaf mei 2021 genieten van de glijbanen in dit nieuwe waterpark, waar het altijd 28 graden is", aldus Nigloland. Er kwamen duizenden reacties op het Facebook-bericht. Veel mensen lieten weten teleurgesteld te zijn dat het project een grap is, omdat ze het idee eigenlijk wel zien zitten.



Verstandhouding

Directielid Thomas Mack van Europa-Park kon lachen om de persiflage, laat hij weten op Twitter. Nigloland heeft een goede verstandhouding met de familie Mack en huisleverancier Mack Rides. Alle vier achtbanen in het Franse park werden door Mack gebouwd.





