Kermis

1 april: Limburgse firma begint rij-opleiding voor botsauto's

Altijd al moeite gehad met de botsauto's op de kermis? Een Limburgse rijschool kondigt vandaag een merkwaardige nieuwe opleiding aan: botsauto-lessen voor beginners. De kermisbranche heeft naar verluidt aan de bel getrokken omdat het niveau van de bestuurders zou dalen.



"En dat gaat ten koste van de levensduur van de botsauto's", beweert Keijbeck Opleidingen uit het Limburgse Susteren. Daarom zegt de firma in samenwerking met een branchevereniging te werken aan een botsauto-rijopleiding voor Zuid-Nederland. Uiteraard gaat het om een 1 aprilgrap.





Het bedrijf wil vier keer per jaar een botsautotent afhuren om deelnemers de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarbij is er aandacht voor "veilig in- en uitstappen, het muntje inwerpen, optrekken, keren, rondjes rijden en kijkgedrag". Wie de opleiding afrondt, ontvangt een certificaat.



Verboden

Op dit moment zijn alle kermissen in Nederland verboden vanwege het coronavirus."Zodra de coronacrisis voorbij is, maken we de cursusdata bekend", luidt de boodschap.

