Efteling

Efteling vraagt fans om advies: wat moeten we opknappen?

De Efteling vraagt fans om hulp bij een bijzonder vraagstuk. Door het coronavirus is het attractiepark tot nader order gesloten. Dat geeft onderhoudsmedewerkers de kans om werkzaamheden te verrichten waar normaal gesproken geen tijd voor is. "En daar kunnen we jouw input bij gebruiken, want jij kijkt weer met andere ogen naar de Efteling dan wijzelf", laat men weten.



In een bezoekersenquête vraagt de Efteling aan fans welke onderdelen van het park wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. "Het is natuurlijk een ideale periode om klusjes te doen, zonder dat onze gasten daar last van hebben", luidt de uitleg. "Welk klein onderhoud moet er volgens jou gepleegd worden in de Efteling?"





Het gaat daarbij niet om grote aanpassingen, zoals het vervangen van een attractie of het bouwen van een nieuw restaurant. "Denk aan een onderdeel dat volgens jou stuk is, iets wat een likje verf mag gebruiken, flink gepoetst mag worden, een opfrisbeurt of opknapbeurt kan gebruiken."



171 verzoeken

Efteling-fansite Eftelist heeft wel wat suggesties. Onder de noemer Oog voor Detail houdt de site al jaren een ranglijst bij met verbeterpunten in het park. Vandaag de dag telt het overzicht maar liefst 171 verschillende verzoeken.



Bovenaan de lijst staat het opnieuw in gebruik nemen van het in 2010 gesloten Waterorgel. "Maar ik begrijp dat zo'n klusje niet even snel tussendoor kan", vertelt Eftelist-redactielid Thijs Kinkhorst aan Looopings. "Er zijn gelukkig ook heel veel kleine verbeterpunten die relatief makkelijk opgelost kunnen worden."



Sfeer verpest

Als voorbeeld noemt hij het station van Droomvlucht, waar bezoekers een ongezellige controlekamer met postvakjes, multomappen en schermen passeren alvorens ze een sprookjeswereld met elfen en trollen betreden. "Die vensters kunnen makkelijk gecamoufleerd worden, zodat de sfeer niet verpest wordt."



Een andere kleinigheid is het vastzetten van de gordijnkwasten in het draaiende huis Villa Volta. "Om de illusie niet te verstoren zijn de boeken vastgelijmd aan de vloer en zitten de kroonluchters stevig vast met ijzerdraad, maar de gordijnklosjes wapperen alle kanten op. Het kan toch niet zo moei­lijk zijn om daar ein­de­lijk eens iets aan te doen, 24 jaar na de opening?"



Vogels

Verder ergert Kinkhorst zich vooral aan een groot aantal langdurige defecten in het park. "Denk aan misteffecten in Droomvlucht en Fata Morgana die al jaren niet goed functioneren, de klapperende vogels in Vogel Rok die al jaren stilstaan en de schatkamer van Fata Morgana die heen en weer hoort te schudden, maar al jaren niet meer beweegt."



Ergernis nummer één bij Efteling-fans is ongetwijfeld de kapotte draak bij houten achtbaan Joris en de Draak. Afgelopen najaar maakte de Efteling bekend dat de gigantische animatronic, die al jaren kampte met problemen, niet meer gerepareerd zal worden. "Dat is natuurlijk ontzettend slordig en gemakzuchtig voor een park dat de ambitie heeft om te opereren op wereldniveau", besluit Kinkhorst.





