Efteling

Efteling 'niet blij' met illegale dronebeelden van leeg park

De Efteling baalt van een nieuwe YouTube-video met dronebeelden van het lege attractiepark. Vanwege het coronavirus blijft de Efteling wekenlang gesloten voor bezoekers. Een videomaker besloot het uitgestorven park in beeld te brengen met behulp van een drone.



Dat resulteerde in een filmpje van anderhalve minuut. De Efteling zelf kan de bijzondere beelden niet waarderen. "Het is op een onrechtmatige manier gemaakt, dus we zijn hier niet blij mee", reageert een woordvoerder. Worden er juridische stappen ondernomen? "We zijn op dit moment aan het kijken hoe we hiermee omgaan."





ZIE OOK: Surrealistische luchtfoto's van een Efteling zonder bezoekers



Inmiddels is de video verwijderd van YouTube. Looopings kan nog wel een aantal screenshots laten zien. Fans zullen onder meer Python, De Vliegende Hollander, Baron 1898, de Gondoletta, Symbolica, de Pagode, Aquanura, Fata Morgana, het Huis van de Vijf Zintuigen, het Sprookjesbos en Raveleijn herkennen. Ook de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz komt voorbij.



Detectiesysteem

De Efteling heeft tegenwoordig een permanent detectiesysteem voor drones, bevestigen ingewijden aan Looopings. Dat lijkt nog niet feilloos te werken, want de maker - ene Dennis - is niet betrapt. De voorlichter zegt geen inhoudelijke mededelingen te kunnen doen over veiligheidsmaatregelen.



Enkele weken geleden doken ook al luchtbeelden op van een lege Efteling, toen gemaakt door Airpro Waalwijk. Die partij beweert zich aan alle wet- en regelgeving gehouden te hebben.

































ZIE OOK: Fans delen massaal hun mooiste Efteling-foto's tijdens coronasluiting: #BlijfBetoverd