Extra attractie met Fast Lane in Walibi Holland

Walibi Holland laat bezoekers dit jaar voor het eerst tegen betaling voordringen bij wildwaterbaan El Rio Grande. De waterattractie uit 1994 wordt voorzien van een speciale Fast Lane-ingang. Wie daarvoor kiest, hoeft niet lang in de rij te staan.



El Rio Grande wordt de tiende attractie in het park met een Fast Lane-optie. De service bestond al bij de achtbanen Untamed, Lost Gravity, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor en Goliath, de waterbaan Crazy River en de thrillrides Space Shot en Blast.





Er zijn drie verschillende Fast Lane-varianten: Bronze (25 euro), Silver (35 euro) en Gold (60 euro). Daarmee wordt de reguliere wachttijd verkort met respectievelijk 0 procent, 50 procent of 90 procent. Het systeem werkt met behulp van de mobiele website walibifastlane.nl.



Hogere tarieven

De tijd die gebruikers moeten wachten, hoeven ze niet in de rij door te brengen. Ze kunnen dan in de tussentijd iets anders gaan doen. Tijdens de drukbezochte Halloween Fright Nights gelden hogere tarieven.



Tot nu toe is Walibi Holland het enige attractiepark in Nederland met een betaald voorrangssysteem. In Groot-Brittanniƫ, Belgiƫ en Duitsland komen dergelijke opties vaker voor. De Efteling hanteert een gratis variant: de Boarding Pass.

