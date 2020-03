Pairi Daiza

Belgische dierentuin haalt wereldpers: orang-oetans spelen met otters

Schattige foto's uit de Belgische dierentuin Pairi Daiza hebben de wereldpers gehaald. Het park verspreidde hartverwarmende beelden van orang-oetans die het ogenschijnlijk goed kunnen vinden met een groep otters. Intussen zijn de plaatjes overgenomen door nieuwssites van onder andere CNN, The Sun, de Daily Mail en tijdschrift People.



De aanwezigheid van de otters in het apenverblijf is geen toeval, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Orang-oetans moeten voortdurend worden vermaakt en uitgedaagd, zowel emotioneel als fysiek. Hiervoor hebben we een uitgebreid verrijkingsprogramma in het leven geroepen." Onderdeel daarvan is het bij elkaar plaatsen van verschillende diersoorten.





Pairi Daiza koos ervoor om een otterfamilie te laten wonen in de rivier die door het apenverblijf loopt. "De otters vinden het leuk om uit het water te komen en te spelen met hun grote, harige vrienden op het orang-oetan-eiland", aldus de voorlichter. Vooral de 4-jarige jongen Berani en de 24-jarige Ujian hebben een bijzondere band ontwikkeld met hun buren.



Begeesterd

In deze onzekere tijden, waarin een groot deel van de samenleving is verlamd door het coronavirus, komen de aandoenlijke foto's als geroepen. Een woordvoerder van Pairi Daiza is trots op de internationale aandacht. "De grootste krant van over 't Kanaal begeesterd door de vriendschap tussen onze orang-oetans en de otters in hun verblijf", schrijft hij op Twitter. "Ook het grote CNN valt vandaag als een blok voor de unieke vriendschap."

















